Галлюциногенные грибы пришлись по вкусу министру финансов США

Как пишет CNN, в заведении с юньнаньской кухней Джанет Йеллен заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica.

Повар должен их правильно приготовить, чтобы они не вызвали побочных эффектов, включая галлюцинации. В ресторане заверили, что все подаваемые блюда из таких грибов готовятся "качественно".