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Галлюциногенные грибы пришлись по вкусу министру финансов США

Галлюциногенные грибы пришлись по вкусу министру финансов США

Министр финансов США попробовала в Китае блюдо из галлюциногенных грибов.

Как пишет CNN, в заведении с юньнаньской кухней Джанет Йеллен заказала четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica.

Повар должен их правильно приготовить, чтобы они не вызвали побочных эффектов, включая галлюцинации. В ресторане заверили, что все подаваемые блюда из таких грибов готовятся "качественно".

Помощник американской чиновницы подтвердил, что она ела грибы и осталась довольна.

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