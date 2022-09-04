Где мы будем жить, пока планета в огне?

Time предсказывает глобальную миграцию человечества в течение следующих 50 лет и называет конкретные места, куда стоит уехать уже сейчас. Жить на побережье и в тропиках будет невозможно, зато Сибирь, Арктика и Канада обрастут мегаполисами.

"В течение следующих 50 лет жара с усилившейся влажностью превратит огромные пространства в губительные для жизни. Нужен радикальный план выживания человечества. Во многих местах жить будет невозможно уже к 2050 году. А к 2100 году это будет уже другая планета.