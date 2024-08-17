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Германия больше не может спонсировать Украину
У Германии нет новых денег для военной помощи Украине. Об этом пишет FAZ со ссылкой на письмо министра финансов ФРГ Кристиана Линднера главе Минобороны Борису Писториусу.
Уже одобренное вооружение еще доставляется Киеву, но дополнительные запросы Минобороны больше не должны быть утверждены по требованию Олафа Шольца, говорится в материале.
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