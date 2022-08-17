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Германия претендует на земли Польши

Германия претендует на земли Польши

В Варшаве заявили о планах Германии вернуть свои бывшие земли в составе Польши.

По мнению главы польского Нацбанка Адама Глапинского, это произойдет в случае прихода к власти бывшего премьера и экс-председателя Евросовета Дональда Туска.

Выборы в польский парламент пройдут в будущем году.

По итогам Второй мировой войны к Польше были присоединены восточные области Германии: часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, Вольный город Данциг (Гданьск), округ Щецина.

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