Германия претендует на земли Польши

В Варшаве заявили о планах Германии вернуть свои бывшие земли в составе Польши.



По мнению главы польского Нацбанка Адама Глапинского, это произойдет в случае прихода к власти бывшего премьера и экс-председателя Евросовета Дональда Туска.



Выборы в польский парламент пройдут в будущем году.



По итогам Второй мировой войны к Польше были присоединены восточные области Германии: часть Западной Пруссии, часть Силезии, Восточная Померания и Восточный Бранденбург, Вольный город Данциг (Гданьск), округ Щецина.