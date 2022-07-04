Германия сошла с ума

В Берлине отменили лекцию биолога о существовании только двух полов.

Как пишет Die Welt, немецкие ЛГБТ-активисты призвали к протестам из-за планировавшегося выступления аспирантки Мари Фолльбрехт в Университете имени Гумбольдта. Они посчитали работу о биологических полах "ненаучной и враждебной к транслюдям".