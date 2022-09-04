Гиену, которая увидела во сне несуществующую добычу, уже не остановить

Польша не собирается отказываться от жирнейшего куска в виде репараций на 1,3 триллиона долларов от ФРГ за Вторую мировую войну. На этот раз вышел премьер-министр страны Моравецкий и заявил: "Мы направим Германии дипломатическую ноту и призовем их к началу переговорного процесса".

Польша будет добиваться выделения ей денег "на всех возможных площадках, всеми возможными путями". А самое смешное, что эту головокружительную сумму глава польского правительства называет "поводом к польско-немецкому примирению".