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Гиену, которая увидела во сне несуществующую добычу, уже не остановить

Гиену, которая увидела во сне несуществующую добычу, уже не остановить

Польша не собирается отказываться от жирнейшего куска в виде репараций на 1,3 триллиона долларов от ФРГ за Вторую мировую войну. На этот раз вышел премьер-министр страны Моравецкий и заявил: "Мы направим Германии дипломатическую ноту и призовем их к началу переговорного процесса".

Польша будет добиваться выделения ей денег "на всех возможных площадках, всеми возможными путями". А самое смешное, что эту головокружительную сумму глава польского правительства называет "поводом к польско-немецкому примирению".

Справедливости ради стоит вспомнить, что Польша после войны получила от правительства СССР королевский подарок - территориальный актив в виде земель, ранее относившихся к Германии. Поляки их предпочитают называть "возвращенные земли", хотя некоторые немцы, скорее всего, настроены иначе. Речь о Силезии, Восточной Померании, Восточной Пруссии, Восточном Бранденбурге, округе Данцига (Гданьск), округе Щецина. Про это Маровецкий почему-то молчит.

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