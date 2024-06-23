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Гигантский баннер рухнул на зрителей футбольного матча в Нидерландах

Несчастный случай произошел перед товарищеским матчем между нидерландскими футбольными командами "Стево" и "Твенте". Незадолго до начала игры гигантская конструкция с баннером, подвешенная краном над трибунами, рухнула на зрителей. Несколько болельщиков получили ранения, сообщила пресс-служба одного из клубов.

На кадрах видно, чтокрепление массивнойконструкциине выдержало, и онаобрушилась на головы фанатов. Игроки немедленно бросились оказывать пострадавшим первую помощь.

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