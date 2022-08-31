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Гигантский град в Испании убил 1,5-годовалую девочку

Гигантский град выпал в испанской Каталонии, один из ледяных шаров убилполуторагодовалую девочку, около 30 человек получили травмы - у кого-то ушибы, кому-то накладывают швы. Такого града метеорологи не видели там 20 лет.

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