ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости

Гранатомет н-нада? Как укронацисты торгуют военной гуманитаркой?

Гранатомет н-нада? Как укронацисты торгуют военной гуманитаркой?

Прозвучит удивительно, но Бюро экономической безопасности Украины обнаружило факты "неоднократной распродажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения". Директор БЭБ Вадим Мельник объявил, что только они открыли около 10 уголовных дел, плюс такие же дела проходят по другим силовым ведомствам страны. Воруют и продают. Романтика!

В принципе, давно не секрет, что отправляемое западными странами на Украину стрелковое оружие, а также противотанковые и зенитные переносные ракетные комплексы (ПТРК и ПЗРК) до нее даже не доезжают. Они продаются на черном рынке, а вскоре окажутся в тех горячих точках, где будут применяться против тех, кто их, собственно говоря, подарил.

А вообще странно, что в БЭБ об этом говорят. Наверное, в долю не взяли.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все