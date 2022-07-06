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Гранатомет н-нада? Как укронацисты торгуют военной гуманитаркой?
Прозвучит удивительно, но Бюро экономической безопасности Украины обнаружило факты "неоднократной распродажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения". Директор БЭБ Вадим Мельник объявил, что только они открыли около 10 уголовных дел, плюс такие же дела проходят по другим силовым ведомствам страны. Воруют и продают. Романтика!
В принципе, давно не секрет, что отправляемое западными странами на Украину стрелковое оружие, а также противотанковые и зенитные переносные ракетные комплексы (ПТРК и ПЗРК) до нее даже не доезжают. Они продаются на черном рынке, а вскоре окажутся в тех горячих точках, где будут применяться против тех, кто их, собственно говоря, подарил.
А вообще странно, что в БЭБ об этом говорят. Наверное, в долю не взяли.
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