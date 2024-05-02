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Грузию лишат статуса кандидата на членство в ЕС?

Грузию лишат статуса кандидата на членство в ЕС?

В Европарламенте предложили лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС из-за жестких действий силовиков во время разгона протестующих против закона об иноагентах.

Такую идею высказала евродепутат Виола фон Крамон.Она также хочет остановить европейское финансирование проектов Грузии, ввести санкции против главы партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и запретить въезд депутатов, голосовавших за этот законопроект.

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