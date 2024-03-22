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Иск против Байдена подали власти 16 штатов США

Иск против Байдена подали власти 16 штатов США

Возмущенные штаты потребовали от президента отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа из страны.

Например, по мнению генпрокурора Техаса, этот запрет переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику штата и конституционный порядок.

Указ Байдена может привести к оттоку инвестиций в миллиарды долларов и ограничить возможности зависящих от экспорта регионов США.

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