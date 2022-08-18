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Испания издевается над ВСУ
Китайские СМИ: Испания издевается над ВСУ - военная помощь вернулась в Мадрид.
Цитируя испанскую газету El Pais, китайское издание Eluosi.cn сообщает, что Мадрид не спешит выполнять свои обещания о поставке вооружения украинскому режиму.
Испания поставила Украине несколько легких бронированных машин, противотанковые гранатометы, пулеметы и 20 сильно подержанных бронетранспортеров М113, которые бы все равно списали из-за достижения предельного срока эксплуатации.
Мадрид намеревался предоставить Киеву 40 танков Leopard 2A4, однако, устав добиваться разрешения на поставку от Германии, испанцы эту идею оставили.
Как утверждают китайские журналисты, апогея абсурда данная ситуация достигла немного позже: Испания направила ВСУ 40 грузовиков Iveco с несколькимдесятком старых автоматов. Достигнув Украины, фуры оставили груз и уехали в обратном направлении.
Удивлению украинцев не было предела - они были убеждены, что 40 грузовиков и есть обещанная помощь от братской Испании.
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