Китайские СМИ: Испания издевается над ВСУ - военная помощь вернулась в Мадрид.



Цитируя испанскую газету El Pais, китайское издание Eluosi.cn сообщает, что Мадрид не спешит выполнять свои обещания о поставке вооружения украинскому режиму.



Испания поставила Украине несколько легких бронированных машин, противотанковые гранатометы, пулеметы и 20 сильно подержанных бронетранспортеров М113, которые бы все равно списали из-за достижения предельного срока эксплуатации.