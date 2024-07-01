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Испания перебросила военных в Словакию в рамках усилий НАТО против РФ

Испания перебросила военных в Словакию в рамках усилий НАТО против РФ

Испания перебросила военных в Словакию в рамках усилий НАТО против России. Как пишет издание ABC España, речь идет о крупнейшем развертывании военного контингента страны в регионе.

"Одновременно с усилиями НАТО в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге альянса", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что Испания разместила в Словакии контингент, состоящий почти из 800 солдат. Меры НАТО направлены на то, чтобы "продемонстрировать России свои мускулы".

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