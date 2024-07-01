Испания перебросила военных в Словакию в рамках усилий НАТО против РФ

Испания перебросила военных в Словакию в рамках усилий НАТО против России. Как пишет издание ABC España, речь идет о крупнейшем развертывании военного контингента страны в регионе.

"Одновременно с усилиями НАТО в геометрической прогрессии росло присутствие Испании на восточном фланге альянса", - говорится в публикации.