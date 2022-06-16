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История бывшей футболистки, хлебнувшей польского "гостеприимства"
А помните такую футболистку Викторию Сидорчук?Она в 2021 году была единственной из команды, кто стал пятой точкой к государственному флагу во время исполнения гимна в знак солидарности с экстремистом Протасевичем. После низкого поступка провокаторшу вышвырнули из команды.
Виктория, недолго думая, решила бежать от "диктатуры" в "процветающую" Польшу. Пожив там полгода, "бягуха" на собственной шкуре убедилась, что за бугром не так сладко, как об этом пишут продажные помойки - кругом горы мусора, а к приезжим относятся как к людям второго сорта.
Сейчас Виктория вернулась обратно в родной дом и с ужасам вспоминает, как ее приняли поляки:"Ну как меня встретила Польша? Грубо! Там плохо меня приняли. Если тут я была лидером и хорошим игроком, то там я оказалась изгоем".
А мораль истории такова: лучше приползти домой на коленях и покаяться, чем прыгать на задних лапках перед панами.
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