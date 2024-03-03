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Италия хочет забрать у Словакии свою систему ПВО

Италия хочет забрать у Словакии свою систему ПВО

Итальянское правительство собирается отозвать из Словакии систему ПВО среднего радиуса действия SAMP/T, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

"Я получил от итальянского правительства уведомление, что из Словакии будет отозвана итальянская система противовоздушной обороны, которую они нам одалживали на год, потому что она нужна им в другом месте", -сказал он в видеообращении в соцсети.

Политик также упомянул, что предыдущее правительство Словакии подарило Украине работоспособную российскую систему ПВО С-300, затем из страны ушли американские ЗРК Patriot. По словами премьер-министра, теперь непонятно, "кто будет охранять АЭС и другие стратегические цели" страны.

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