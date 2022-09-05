Британская газета The Sunподвела итоги антироссийских санкций

Для жителей Великобритании цены на продукты питания выросли в диапазоне от 10 до 20 процентов, платежка за электроэнергию стала дороже пока на 80 %.



Цены на еду в Россию снизились на 10-15 %, а на сезонные овощи - на 30%.



Что касается энергозатратного английского октября, то издание привело следующую инфографику по стоимости пользования электроприборами: пользоваться стиралкой, духовкой и холодильником в октябре будет дороже, чем в сентябре, минимум в 2 раза.