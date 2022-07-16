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Изгои Байдена или как сонный Джо переобувается

"Президент Байден! Саудовская Аравия все еще изгой?"

Американские журналюги своими вопросами поставили Байдена в очень неловкое положение. Тем более на такой крайне важной для него встрече.

Тем не менее, за свои слова нужно отвечать. Не так давно, когда американский президент был еще только кандидатом, он заявил, что сделает все возможное, чтобы Саудовская Аравия стала страной изгоем.

Выходит, не стала. Поэтому теперь приходится публично унижаться и ездить на поклон к тем, кого когда-то считал изгоем.

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