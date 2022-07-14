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Как латыши стремятся попасть в Беларусь

"Несмотря на то, что руководство страны не хочет, чтобы мы ездили в Беларусь, мы собрались и приехали".

Как простые латыши стремятся попасть в нашу страну и чего им на самом деле стоит приехать в "диктатуру"?

Смотрите, слушайте и делайте выводы сами!

Руководитель детского телевидения и радио Латвии Надежда Бухарова в эксклюзивном интервью рассказала, через что ей пришлось пройти, чтобы попасть на Славянский Базар.

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