Как латыши стремятся попасть в Беларусь

"Несмотря на то, что руководство страны не хочет, чтобы мы ездили в Беларусь, мы собрались и приехали".

Как простые латыши стремятся попасть в нашу страну и чего им на самом деле стоит приехать в "диктатуру"?

Смотрите, слушайте и делайте выводы сами!