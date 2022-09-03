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Как мы должны формировать мировоззрение молодежи?

"Мы должны формировать мировоззрение нашей молодежи, исходя из исторической правды, а правда состоит в том, что МЫ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ БИЛИ ВРАГА".

Тот, кто помогал воевать с теми, кто был на стороне Советского Союза, БЫЛИ ПРЕДАТЕЛЯМИ, потому что они помогали уничтожать наш белорусский народ.

Ответственность за ГЕНОЦИД на них в том числе лежит.

Таким мнением поделился главный редактор издательского дома "Беларусь Сегодня" Дмитрий Жук в новом выпуске проекта "Клуб редакторов".

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