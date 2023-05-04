Как польский режим борется с инакомыслием

Известного польского общественного активиста Войцеха Ольшанского, которому ранее был назначен тюремный срок, осудили еще на два года ограничения свободы.



В начале апреля стало известно, что Ольшаньский был приговорен к сроку заключения один год и восемь месяцев. Причиной явилось то, что во время митинга на Старой рыночной площади в Быдгоще он высказал свое несогласие с политикой ковидного локдауна.



Войцех Ольшанский является одиозным польским активистом, который не боится в одиночку противостоять диктатуре режима Дуды-Моравецкого. Ранее он осуждал решение польских властей приютить в стране сбежавших из Беларуси администраторов экстремистских каналов.