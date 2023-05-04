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Как польский режим борется с инакомыслием
Известного польского общественного активиста Войцеха Ольшанского, которому ранее был назначен тюремный срок, осудили еще на два года ограничения свободы.
В начале апреля стало известно, что Ольшаньский был приговорен к сроку заключения один год и восемь месяцев. Причиной явилось то, что во время митинга на Старой рыночной площади в Быдгоще он высказал свое несогласие с политикой ковидного локдауна.
Войцех Ольшанский является одиозным польским активистом, который не боится в одиночку противостоять диктатуре режима Дуды-Моравецкого. Ранее он осуждал решение польских властей приютить в стране сбежавших из Беларуси администраторов экстремистских каналов.
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