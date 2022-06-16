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Гигин о реальных потерях Украины

Вадим Гигин говорит о том, что киевская хунта готовит общество к огромным потерям.

"Эквилибристика с цифрами погибших военнослужащих ВСУ абсолютно цинична, - заявляет он. - Зеленский утверждал, что ежедневно гибнут от 60 до 100 человек. Теперь глава парламентской фракции "Слуга народа" Арахамия заговорил о суточных потерях в Донбассе до 1000 человек, до 500 - убитыми. Влияние ближайшего сподвижника президента Украины гораздо больше, чем у "говорящей головы" Арестовича (тот говорит о потерях от 100 до 200 человек). Но все они готовят общество к огромным потерям. Цифра убитых, раненых, пленных приближается к 100 000".

Американских генерал Твитти (экс-заместитель главы Европейского командования США), считает, что потери ВСУ достигают 200 000, но, пожалуй, преувеличивает, считает Гигин.

В потерях пытаются обвинить Залужного (командующего ВСУ). Но пропаганда о "перемогах" обнулилась. Потери резко возросли, они и раньше были огромные.

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