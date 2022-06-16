Гигин о реальных потерях Украины

"Эквилибристика с цифрами погибших военнослужащих ВСУ абсолютно цинична, - заявляет он. - Зеленский утверждал, что ежедневно гибнут от 60 до 100 человек. Теперь глава парламентской фракции "Слуга народа" Арахамия заговорил о суточных потерях в Донбассе до 1000 человек, до 500 - убитыми. Влияние ближайшего сподвижника президента Украины гораздо больше, чем у "говорящей головы" Арестовича (тот говорит о потерях от 100 до 200 человек). Но все они готовят общество к огромным потерям. Цифра убитых, раненых, пленных приближается к 100 000".