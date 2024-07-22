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Как западные СМИ отреагировали на решение Байдена выйти из президентской гонки?
Реакция западных СМИ на решение Байдена выйти из президентской гонки:
-The Washington Post: "Байден сдался и принял решение, которого хотели многие";
-СNN: "Никогда прежде президент не выбывал из предвыборной гонки так близко ко дню выборов";
-The Wall Street Journal: решение Байдена стало "ошеломляющим завершением одной из самых продолжительных и значимых карьер в современной американской политике";
-The New York Times: "Многие политические обозреватели скажут, что президент Байден был загнан в угол и у него не было иного выбора, кроме как прекратить свою предвыборную кампанию";
-AJC Politics: опрос вероятных избирателей Джорджии показывает, что если бы выборы были сегодня, то 51 % респондентов проголосовалбы за Трампа, а 46 % за Харрис.
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