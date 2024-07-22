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Как западные СМИ отреагировали на решение Байдена выйти из президентской гонки?

Как западные СМИ отреагировали на решение Байдена выйти из президентской гонки?

Реакция западных СМИ на решение Байдена выйти из президентской гонки:

-The Washington Post: "Байден сдался и принял решение, которого хотели многие";

-СNN: "Никогда прежде президент не выбывал из предвыборной гонки так близко ко дню выборов";

-The Wall Street Journal: решение Байдена стало "ошеломляющим завершением одной из самых продолжительных и значимых карьер в современной американской политике";

-The New York Times: "Многие политические обозреватели скажут, что президент Байден был загнан в угол и у него не было иного выбора, кроме как прекратить свою предвыборную кампанию";

-AJC Politics: опрос вероятных избирателей Джорджии показывает, что если бы выборы были сегодня, то 51 % респондентов проголосовалбы за Трампа, а 46 % за Харрис.

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