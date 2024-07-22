Как западные СМИ отреагировали на решение Байдена выйти из президентской гонки?

Реакция западных СМИ на решение Байдена выйти из президентской гонки:



-The Washington Post: "Байден сдался и принял решение, которого хотели многие";



-СNN: "Никогда прежде президент не выбывал из предвыборной гонки так близко ко дню выборов";



-The Wall Street Journal: решение Байдена стало "ошеломляющим завершением одной из самых продолжительных и значимых карьер в современной американской политике";



-The New York Times: "Многие политические обозреватели скажут, что президент Байден был загнан в угол и у него не было иного выбора, кроме как прекратить свою предвыборную кампанию";



-AJC Politics: опрос вероятных избирателей Джорджии показывает, что если бы выборы были сегодня, то 51 % респондентов проголосовалбы за Трампа, а 46 % за Харрис.