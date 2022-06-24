Какая неожиданность: змагаров выгоняют из "незалэжной"

Анисия Козлюк работала в змагарской "Вясне", в 2019 году журнал Forbes внес ее кандидатуру в список самых перспективных молодых людей Европы. Но как только поняла, что ее деятельность идет вразрез с белорусским законодательством, сразу же свалила из Беларуси в Украину.