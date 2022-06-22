Канада рвется в шпагате, пытаясь обойти антироссийские санкции

Смешная, но поучительная история о том, как Путин канадцам в шаровары навалил.

Канада ищет варианты, как отправить в ФРГ турбины Siemens для "Северного потока", которые застряли в стране из-за санкций, пишет @rt_russian со ссылкой на министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

По его словам, Оттава намерена "уважать санкции" против Москвы, но не хочет, чтобы они "причинили боль" Берлину.