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Канада рвется в шпагате, пытаясь обойти антироссийские санкции

Канада рвется в шпагате, пытаясь обойти антироссийские санкции

Смешная, но поучительная история о том, как Путин канадцам в шаровары навалил.

Канада ищет варианты, как отправить в ФРГ турбины Siemens для "Северного потока", которые застряли в стране из-за санкций, пишет @rt_russian со ссылкой на министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона.

По его словам, Оттава намерена "уважать санкции" против Москвы, но не хочет, чтобы они "причинили боль" Берлину.

Эх, жаль Маркиз де Сад до наших дней не дожил. Что он знал о боли со своим БДСМ? Санкции - вот где настоящее наслаждение садомазохиста!

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