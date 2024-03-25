Канада станет первой страной, которая депортирует украинских беженцев

Оттава планирует уменьшить количество беженцев как минимум на 480 тысяч человек .



Для трудовых мигрантов первая волна сокращений должна пройти уже в этом году до 1 мая. Канадские работодатели будут вынуждены отказать в работе многим иностранцам. Исключение сделают для двух сфер занятости, где Канаде не хватает собственных кадров – здравоохранения и строительной отрасли.



Кто будет депортирован в первую очередь? Украинцы. Тем более ВСУ катастрофически нужны резервы.