3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Канадский суд признал эмодзи подписью в договоре
В суде Канады рассматривалось дело оптового торговца и фермера Криса Ахтера.
Фермер обязался поставить оптовику 86 тонн льна по цене 12,7 тыс. долларов за бушель. Договор участники сделки заключали через мессенджер. Когда торговец прислал фермеру контракт, тот просто ответил на сообщение при помощи эмодзи "большой палец вверх".
Однако Ахтер так и не выполнил в срок свои обязательства, а цены на лен резко подскочили. Тогда оптовик обратился в суд, где судья, юридически опираясь на онлайн-словарь, заключил, что "большой палец вверх"выражает одобрение или согласие.
Теперь фермер должен выплатить неустойку в размере более 60 тыс. долларов.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
Как менялись вызовы для таможни за время существования независимой Беларуси
3 млн доз опасного психотропа могли попасть на рынок ЕАЭС
Наркотики в пакетах из-под удобрения для голубики - как таможня раскрыла работу ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все