Канадский суд признал эмодзи подписью в договоре

Фермер обязался поставить оптовику 86 тонн льна по цене 12,7 тыс. долларов за бушель. Договор участники сделки заключали через мессенджер. Когда торговец прислал фермеру контракт, тот просто ответил на сообщение при помощи эмодзи "большой палец вверх".

Однако Ахтер так и не выполнил в срок свои обязательства, а цены на лен резко подскочили. Тогда оптовик обратился в суд, где судья, юридически опираясь на онлайн-словарь, заключил, что "большой палец вверх"выражает одобрение или согласие.