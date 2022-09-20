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"Катюша" звучит в Европе даже после запретов!
После запрета в Латвии песни "Катюша" итальянцы устроили флешмоб в поддержку России.
Записи их исполнения собрал у себя в Telegram-канале Donbass italia Винченцо Лоруссо.
По его словам, граждане Италии выразили таким образом протест против любой формы дискриминации.
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