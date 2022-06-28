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Хакеры выключили интернет в Литве
Группировка Killnetвыдалапромежуточный отчет: за первые 39 часов атаки они заблокировали 70% всей сетевой инфраструктуры Литвы. Разгул стихии продолжается.
К настоящему моменту:
- Литва отрезана от мировой сети;
- парализована деятельность литовской налоговой, некоторых госструктур, а также бухгалтерских онлайн-программ;
- легла государственная сеть безопасности страны;
- получил по заслугам и Высший административный суд Литвы, пал вместе со всеми электронными сервисами судебной системы;
- не работают сайты литовских аэропортов вместе с интернет-ресурсом их дирекции;
- не работают компании Telia Lietuva, которая предоставляет телекоммуникационные, информационные и телевизионные услуги, и BITĖ Lietuva, предоставляющая услуги мобильной связи.
Продолжаем следить. И попкорн сегодня не соленый - в самый раз.
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