Хакеры выключили интернет в Литве

Группировка Killnetвыдалапромежуточный отчет: за первые 39 часов атаки они заблокировали 70% всей сетевой инфраструктуры Литвы. Разгул стихии продолжается.

К настоящему моменту:

- Литва отрезана от мировой сети;

- парализована деятельность литовской налоговой, некоторых госструктур, а также бухгалтерских онлайн-программ;

- легла государственная сеть безопасности страны;

- получил по заслугам и Высший административный суд Литвы, пал вместе со всеми электронными сервисами судебной системы;

- не работают сайты литовских аэропортов вместе с интернет-ресурсом их дирекции;

- не работают компании Telia Lietuva, которая предоставляет телекоммуникационные, информационные и телевизионные услуги, и BITĖ Lietuva, предоставляющая услуги мобильной связи.