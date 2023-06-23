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Хантер Байден попал под расследование в США из-за порнографии

Хантер Байден попал под расследование в США из-за порнографии

Расследование в отношении Хантера Байдена началосьс изучения службами США деятельности "зарубежной любительской платформы онлайн-порнографии", пишет Fox News.

Осведомитель Гэри Шейпли сообщил Конгрессу США, что налоговое управление впервые вышло на Байдена в ноябре 2018 года, но в дело "вмешались" ФБР и Минюст.

В показаниях не уточняется, как именно были связаны порнографическая площадка и Хантер Байден.

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