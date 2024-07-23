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Харизмы маловато. На Западе объяснили, что не так с "наследницей" Байдена
Положение Харрис беспрецедентно: до нее никто не начинал президентскую кампанию столь поздно, пишет The Economist. Автор статьи признает, что в дебатах с Трампом она рискует потерпеть неудачу, поскольку ей тяжело даются "речи без подготовки".
Харрис - оппортунистка и рядовой политик, говорится в статье. Однако автор ждет от нее "раскрытия неизведанных доселе талантов" и других успехов в президентской гонке.
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