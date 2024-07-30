Хотели быть в тренде, но обидели вообще всех - сцена с Тайной вечерей на открытии Олимпиады в Париже возмутила китайцев

Хотели быть в тренде, но обидели вообще всех: сцена с Тайной вечерей вызвала шквал негодования в китайских социальных сетях.



Пользователи недовольны тем, что на скандальной Тайной вечере на месте Иуды сидела маленькая китайская девочка в желтом платье. Они задаются вопросом: почему организаторы Олимпиады "заставили маленькую девочку с китайским лицом выступить в роли предателя"?



"Такое отношение, несомненно, усиливает непонимание и предубеждение общественности по отношению к китайцам", - комментируют сцену китайские блогеры.



К возражениям о том, что девочка кореянка или японка, в социальных сетях тоже готовы. Пользователи заметили, что волосы артистки уложены в традиционную китайскую прическу.



"Это как если бы "я приготовил пельмени с уксусом, но уксус оказался протухшим, а пельмени воняли! Отвратительно!" -заявил один из пользователей китайского форума.