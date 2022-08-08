Власти Украины по сути уже приступили к распродаже своих отраслей экономики Польше, заявили в Службе внешней разведки России.

Что и следовало ожидать. Во всей ситуации Варшаве в первую очередь нужны не жители остатков Украины. Будучи капиталистическим государством, Польша ориентирована на извлечение максимальной прибыли!В этой схеме украинцы выступают исключительно как дешевая рабочая сила (клубнику же кто-то должен собирать) и поставщики удовольствий (уже не раз поляки были замечены в предложении украинкам "натурального обмена").