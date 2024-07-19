Компания Adidas оскандалилась

К Олимпийским играм в Париже фирма Adidas выпустила кроссовки, напоминающие олимпийскую модель 1972 года. Тогда террористы из группировки "Черный сентябрь" убили 11 спортсменов из Израиля.

Но и этого мало. Для рекламы кроссовок наняли модель Беллу Халид, которая поддерживает Палестину и высказывается против Израиля.