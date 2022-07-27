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Кортеж Ярослава Качиньского закидали яйцами
Инцидент произошел в польском городе Гнезно. По предварительным данным, полицейский сразу заметил мужчину, который "бросал предметы в проезжающие машины". Ему назначили штраф в 100 злотых за непристойное поведение и отпустили.
Однако спустя время (и, вероятно, возмущение Качиньского) полиция решила ужесточить наказание, поскольку мужчина "создал угрозу безопасности дорожного движения". Теперь ему грозит штраф до 5000 злотых.
Давняя сторонница Качиньского, депутат Европарламента от его партии Эльжбета Рафальская особенно эмоционально отреагировала на ситуацию:
"Сейчас машину закидают яйцами, а через минуту что еще? Как долго сможем терпеть такие опасные приступы грубости и агрессии?"
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