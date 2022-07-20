Котлетница опять всех обманула!

Во дела! Оказывается, "Офис Светланы Тихановской" - это вовсе не представительство белорусского народа, с помпой провозглашенное литовскими властями, а просто коммерческое предприятие, в котором работает 1 человек!

Змагары, а теперь раскиньте мозгами: если Офис Тихановской официально задекларировал всего 8000 евро дохода, то куда подевались выделенные Евросоюзом 65 миллионов в год, а за два - так и все 130?