Крупные СМИ США призывают Байдена и Трампа к дебатам

ABC News входит в объединенную группу из пяти основных вещательных и кабельных новостных сетей, а также крупных телеграфных, печатных и радиоорганизаций, которые написали открытое письмо с просьбой к кандидатам в президенты публично взять на себя обязательство принять участие в телевизионных дебатах в преддверии всеобщих выборов, говорится в сообщении.