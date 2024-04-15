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Крупные СМИ США призывают Байдена и Трампа к дебатам
ABC News и другие крупные телеканалы направили письмо кандидатам в воскресенье.
ABC News входит в объединенную группу из пяти основных вещательных и кабельных новостных сетей, а также крупных телеграфных, печатных и радиоорганизаций, которые написали открытое письмо с просьбой к кандидатам в президенты публично взять на себя обязательство принять участие в телевизионных дебатах в преддверии всеобщих выборов, говорится в сообщении.
"Теперь, когда контуры всеобщих выборов 2024 года становятся очевидными, мы, нижеподписавшиеся национальные новостные организации, призываем предполагаемых кандидатов в президенты публично взять на себя обязательство участвовать во всеобщих предвыборных дебатах до ноябрьских выборов", - говорится в письме, опубликованном в воскресенье.
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