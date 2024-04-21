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Крысы размером с кошку заполонили Глазго
В британском городе Глазго хотят объявить чрезвычайную ситуацию из-за огромного количества грызунов. С такой просьбой к местным властям обратились профсоюзы мусорщиков. Рабочие уверяют, что не могут выполнять свою работу из-за нападений крыс, и отмечают, что покусавшие их грызуны были размером с кошку или даже маленькую собаку.
Представители профсоюзов называют ситуацию "пандемией крыс"и заявляют, что становится все хуже и хуже, пишет Mirror.
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