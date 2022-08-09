Кто будет кормить детей в рижских детских садах?

По данным латвийских СМИ, по всей столице массово увольняют поваров детсадов. Теперь якобы какая-то фирма будет развозить детям обеды и полдники.

Родители озадачены множеством вопросов: сколько будет стоит питание, что входит в меню, будет ли выбор для детей с аллергией? Как оперативно будет доставляться еда? Наконец, сколько поваров уволят и что будет в опустевших кухнях детских садов?

По словам представителей Рижской думы, переход на аутсорсинговый принцип питания решит несколько проблем города: снизится нагрузка на муниципальный бюджет, уменьшить административную нагрузку детсадам, экономия коммунальных платежей, которые "в случае аутсорсинга частично покрывает арендатор кухни".

Нет поваров - нет зарплат - нет проблем.