Кто будет кормить детей в рижских детских садах?
Кто будет кормить детей в рижских детских садах?news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2c39e045-4729-4db5-abe7-d38c8bebae01/conversions/b71bd3f3-5aa7-4713-b563-e2f14856178e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2c39e045-4729-4db5-abe7-d38c8bebae01/conversions/b71bd3f3-5aa7-4713-b563-e2f14856178e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2c39e045-4729-4db5-abe7-d38c8bebae01/conversions/b71bd3f3-5aa7-4713-b563-e2f14856178e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/2c39e045-4729-4db5-abe7-d38c8bebae01/conversions/b71bd3f3-5aa7-4713-b563-e2f14856178e-xl-___webp_1920.webp 1920w
По данным латвийских СМИ, по всей столице массово увольняют поваров детсадов. Теперь якобы какая-то фирма будет развозить детям обеды и полдники.
Родители озадачены множеством вопросов: сколько будет стоит питание, что входит в меню, будет ли выбор для детей с аллергией? Как оперативно будет доставляться еда? Наконец, сколько поваров уволят и что будет в опустевших кухнях детских садов?
По словам представителей Рижской думы, переход на аутсорсинговый принцип питания решит несколько проблем города: снизится нагрузка на муниципальный бюджет, уменьшить административную нагрузку детсадам, экономия коммунальных платежей, которые "в случае аутсорсинга частично покрывает арендатор кухни".
Нет поваров - нет зарплат - нет проблем.