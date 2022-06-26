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Кто ХУДШИЙ президент США?

Джо Байден - ХУДШИЙ президент в истории государства - экс-президент США Дональд Трамп.

"При Байдене США больше не великая страна, это страна упадка. Во многих смыслах эта страна стала посмешищем", - добавил Трамп.

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