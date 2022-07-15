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Кто с санкциями придет - от санкций и погибнет!

Российский депутат рассказал, что западные политики своими санкциями открыли черную дыру на Украине. И сколько туда не вкладывай, итог будет один. И все это удовольствие оплачивает простой европейский житель.

Но есть и хорошая новость. Из-за антироссийских санкций европейцы наконец-то научились заваривать кофе и чай в холодной воде, поэтому точно уже не пропадут.

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