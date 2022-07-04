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Кто уничтожает Украину?

Известный американский экономист Джеффри Сакс заявил, что вина за происходящее на Украине лежит на США и НАТО.

На круглом столе в Испании Сакс заявил, что причиной боевых действий на Украине стало настойчивое расширение НАТО на восток.

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