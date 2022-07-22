Латвии "грозит катастрофа масштаба 90-х"

Бывший мэр Риги, евродепутат Нил Ушаков

на том, что властям необходимо ввести режим чрезвычайного социального положения, чтобы предотвратить социальную катастрофу.

"Нам сейчас грозит социальная катастрофа масштаба 90-х, и мы все знаем, как это было. В отличие от 90-х у нас есть опыт, мы является членами ЕС, у нас несравнимо больше собственный бюджет и есть доступ к миллиардной поддержке из Брюсселя. Ничего из этого у нас в 90-х не было. Наша страна сейчас имеет возможность предотвратить социальную катастрофу!" - пишет евродепутат в соцсетях.

По его мнению, сейчас спрогнозировать полный объем необходимого финансирования невозможно, но, согласно предварительным подсчетам, может потребоваться до 2-3 миллиардов евро.

Ушаков считает, что, если не ввести чрезвычайное социальное положение и не начать оказывать помощь людям Латвии уже этой зимой, то в следующем году десятки тысяч жителей страны столкнутся с отключением отопления, воды и электричества, долгами за коммунальные услуги и банкам, угрозой выселения на улицу и в целом обнищанием.