Латвия легализовала однополое партнерство

С 1 июля в Латвии вступилв силу Закон о легализации гражданского партнерства, в том числе между людьми одного пола.

Первая однополая латышская пара "узаконилась" сразу после полуночи. А президент страны Ринкевич (открытый гей, если кто забыл) уже поздравил всех "причастных".

Латвия стала второй после Эстонии страной на постсоветском пространстве, узаконившей однополые союзы.