Латвийские СМИ посчитали, во сколько бюджету обходится подготовка одного пограничника

"Один выпускник Государственного пограничного колледжа 2019 года с низшим уровнем высшего образования обошелся Латвии более чем в 240 000 евро", - пишет обозреватель Юрис Пайдерс.

В статье отмечается, что в 2019 году Государственный колледж погранохраны окончили 18 выпускников. При этом затраты государства, к примеру, в 2021 году на это учебное заведение составили 4,4 млн евро.