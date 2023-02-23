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Латвийские СМИ посчитали, во сколько бюджету обходится подготовка одного пограничника
"Один выпускник Государственного пограничного колледжа 2019 года с низшим уровнем высшего образования обошелся Латвии более чем в 240 000 евро", - пишет обозреватель Юрис Пайдерс.
В статье отмечается, что в 2019 году Государственный колледж погранохраны окончили 18 выпускников. При этом затраты государства, к примеру, в 2021 году на это учебное заведение составили 4,4 млн евро.
"Один выпускник Государственного пограничного колледжа почти на вес золота! В феврале 2023 года один килограмм серебра стоил около 610 евро на международных биржах. Если бы мы использовали 70 кг серебра для создания скульптуры человека, она стоила бы 42,7 тысячи евро. Из золота дороже. Скульптура человека, содержащая 70 кг чистого золота, будет стоить 3,8 миллиона евро".
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