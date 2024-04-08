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Латвийский зоопарк распродает павлинов

Латвийский зоопарк распродает павлинов

Зоопарк в Латвии пустит с молотка павлинов.

Рижский национальный зоопарк предлагает купить на аукционе 19 индийских павлинов. Стартовая цена одного павлина составляет 72,6 евро, включая НДС.

О причине продаже павлинов в зоопарке не сообщают.

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