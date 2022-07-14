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Латыши крепятся, но терпят

Латыши крепятся, но терпят

"Я не говорю по-латышски". В магазинах Латвии перестали обслуживать на госязыке.

Оказывается, что нарушать требования Закона о государственном языке в Латвии можно. Но не всем. Надпись на табличке в магазине Lidl: "Извините, не говорю по-латышски. Я из Украины".

Для тех, кто не в курсе - все русскоязычные жители Латвии при трудоустройстве обязаны не просто владеть латышским языком, но и иметь удостоверение о сданном экзамене на определенную категорию. В зависимости, от профессии.

30 лет строилась эта пирамида по вытеснению русского языка отовсюду, а тут рухнула в один день. Угадайте, на каком языке говорит кассирша с покупателями-латышами.

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