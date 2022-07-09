Легенды и мифы жовтаблакитной или "на мотоциклах против танков"

Украинские пропагандисты, как могут, пытаются на ровном месте заявить о своих великих "перемогах". Вот только посмотрев целиком это видео, нигде не были обнаружены уничтоженные танки "русни".

Лучше бы не позорились с такими подписями, да и вообще не выкладывали это видео. А то уж больно эти "захисники" похожи не на бойцов ВСУ, а на байкеров Третьего Рейха.