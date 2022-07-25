ЛГБТ: дети в 2 года могут определить, являются ли они трансгендерами

"Благотворительная организация ЛГБТ+ Stonewall заявляет, что дети уже в два года могут определить , являются ли они трансгендерами".



В Великобритании новая тенденция — омоложение трансгендерного самосознания до ясельной группы.



"Исследования показывают, что дети в возрасте 2 лет признают свою транс-идентичность. Тем не менее, во многих детских садах и школах учат бинарному пониманию заранее заданного пола. ЛГБТ и подтверждающее образование имеет решающее значение для благополучия всех молодых людей!"