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ЛГБТ: дети в 2 года могут определить, являются ли они трансгендерами

ЛГБТ: дети в 2 года могут определить, являются ли они трансгендерами

"Благотворительная организация ЛГБТ+ Stonewall заявляет, что дети уже в два года могут определить, являются ли они трансгендерами".


В Великобритании новая тенденция — омоложение трансгендерного самосознания до ясельной группы.

"Исследования показывают, что дети в возрасте 2 лет признают свою транс-идентичность. Тем не менее, во многих детских садах и школах учат бинарному пониманию заранее заданного пола. ЛГБТ и подтверждающее образование имеет решающее значение для благополучия всех молодых людей!"

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