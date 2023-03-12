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ЛГБТ-солдаты ВСУ доказали, что "любят Украину"
Издание Politico сообщает, продвигаемые российским президентом традиционные ценности послужили стимулом для украинских геев записываться в ВСУ и становиться патриотами. Из-за этого другие украинцы стали позитивнее смотреть на геев и трансгендеров.
"LGBTQ-солдаты на линии фронта в Украине опровергли идею о том, что гей не может быть патриотом", - пишет издание.
Напомним, помимо вооруженных формирований националистовв рядах ВСУ есть специальный ЛГБТ-батальон. На форме у его участников нашит шеврон с единорогом.
Одним из самых известных ЛГБТ-бойцов на Украине считается Виктор Пилипенко. В 2018 году Пилипенко совершил каминг-аут и создал сообщество "Военные ЛГБТ и их союзники", куда приглашает ЛГБТ-ветеранов, а также тех, кто находится в рядах ВСУ сейчас.
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