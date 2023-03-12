ЛГБТ-солдаты ВСУ доказали, что "любят Украину"

Издание Politico сообщает, продвигаемые российским президентом традиционные ценности послужили стимулом для украинских геев записываться в ВСУ и становиться патриотами. Из-за этого другие украинцы стали позитивнее смотреть на геев и трансгендеров.

"LGBTQ-солдаты на линии фронта в Украине опровергли идею о том, что гей не может быть патриотом", - пишет издание.

Напомним, помимо вооруженных формирований националистовв рядах ВСУ есть специальный ЛГБТ-батальон. На форме у его участников нашит шеврон с единорогом.