Литовских пограничников хотят вооружить пулеметами

Укрепить госграницу фортификационными сооружениями и обеспечить пограничников более тяжелым вооружением договорились глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас и министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Наши структуры МВД могли бы иметь чуть более тяжелое вооружение, начиная с пулеметов", -сказал министр обороны.