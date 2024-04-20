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Литовских пограничников хотят вооружить пулеметами

Литовских пограничников хотят вооружить пулеметами

Укрепить госграницу фортификационными сооружениями и обеспечить пограничников более тяжелым вооружением договорились глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас и министр внутренних дел Агне Билотайте.

"Наши структуры МВД могли бы иметь чуть более тяжелое вооружение, начиная с пулеметов", -сказал министр обороны.

Начать усиление границы хотят в конце лета -начале осени. Речь идет об установке железобетонных ежей, "зубов дракона"и "испанских лошадях".

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