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Литовских пограничников хотят вооружить пулеметами
Укрепить госграницу фортификационными сооружениями и обеспечить пограничников более тяжелым вооружением договорились глава Минобороны Литвы Лауринас Касчюнас и министр внутренних дел Агне Билотайте.
"Наши структуры МВД могли бы иметь чуть более тяжелое вооружение, начиная с пулеметов", -сказал министр обороны.
Начать усиление границы хотят в конце лета -начале осени. Речь идет об установке железобетонных ежей, "зубов дракона"и "испанских лошадях".
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